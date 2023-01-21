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Okan Buruk tarihe geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Galatasaray'da Okan Buruk bu galibiyetle birlikte rekora imza attı.

Ekleme: 21.01.2023 - 23:11 Güncelleme: 21.01.2023 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Antalyaspor'u Icardi ve Floranus(k.k) golleriyle 2-1 mağlup etti.

Tarihe geçti

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte kendi rekorunu kırarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle kazanma serisini 12 maça çıkarttı. Teknik Direktörü Okan Buruk ise, 1959'dan sonra üst üste 12 resmi maç kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

Son yenilgisini ligin 10. haftasında Kayserispor deplasmanında 2-1 ile alan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray sonraki 9 maçında ise sırasıyla Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve son olarak Antalyaspor'u yendi.

"Maçlar tek başına kazanılmıyor"

Maç sonunda bu konu üzerine soru alan Teknik Direktör Buruk, "Benim deyimimle, 12 maç kazanılan dönemin başındaki teknik adamım. Maçlar tek başına kazanılmıyor. Oyuncularımız harika iş çıkarıyorlar. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz, umarım sonu şampiyonluk olur. Camia olarak kenetlendik" ifadelerini kullandı.
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