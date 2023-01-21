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Galatasaray evinde Antalyaspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig’de 8 maç üst üste kazanan ve 4 puan farkla lider olan Galatasaray, bugün evinde Antalyaspor’u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Cimbom’un 11’i açıklandı. Sarı-kırmızılı takım ilk maçta rakibini Gomis’in tek golüyle 1-0 mağlup etmişti

Ekleme: 21.01.2023 - 18:17 Güncelleme: 21.01.2023 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 20. Hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, Gomis'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Antalyaspor: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Antalyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (9G 4B), rakibine en son Nisan 2016'da deplasmanda mağlup oldu (2-4).

Galatasaray'a konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (4B 7M), son beş ziyaretinde rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Galatasaray'ın 2017/18'den bu yana iç sahada karşılaşıp gol yemediği tek rakibi Antalyaspor.

Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Galatasaray (8G), dokuz maçlık süreci en son Nisan-Ağustos 2018 arasında yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu sekiz maçın tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderirken (toplam 24), hiçbir karşılaşmada iki gol yemedi (toplam 4).


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