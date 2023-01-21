  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray, Antalyaspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı.

Ekleme: 21.01.2023 - 21:10 Güncelleme: 21.01.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig 20. hafta ile devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golleri; Mauro Icardi ve Floranus'un kendi kalesine attığı gollerle geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise Luiz Adriano kaydetti.

İlk yarı golsüz tamamlandı

İlk yarıda iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise goller peş peşe geldi.

Icardi takımını öne geçirdi

Mücadelenin 49. dakikasında Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Mauro Icardi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti.

Antalyaspor eşitliği sağladı

Bu golden 6 dakika sonra Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Luiz Adriano iyi yükseldi. Düzgün bit kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Antalyaspor kendi ağlarını buldu

Maçın 58. dakikasında ise Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle yeniden öne geçti.

Galatasaray 45 puana yükseldi

Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Galatasaray 3 puanın sahibi oldu. Süper Lig'de üst üste 9. maçını kazanan Galatasaray, 45 puana yükselerek liderliğine devam etti. 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 18 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Ömer Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rasmus Paludan provokasyonuna sert tepki: 'Lanetliyoruz'
Bahçeli 'Sabır taşı çatladı' diyerek tüm siyasi partilere çağrı yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert çıkış: Nefret suçu ifade özgürlüğü değildir
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı!
Türkiye'den İsveç'e rest! Bakan Akar: Bir önemi kalmadığı için ziyareti iptal ettik
TSK'dan jet yanıt: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
Şentop’tan The Economist'e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar
Baykar'dan 'istihdam' iddialarına yalanlama: 20 yıldan bu yana...
AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemi kınandı...
Başkan Erdoğan, 2023 Roman Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor
Kilis Öncüpınar'a roket saldırısı: Altı roket boş araziye isabet etti
Bakan Murat Kurum, İzmir Bayraklı’da depremzede Hatice Baltrak’ı ziyaret Etti...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .

Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor! Üreticiliği yaygınlaşıyor .