Galatasaray, Antalyaspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı.

Süper Lig 20. hafta ile devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.



Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golleri; Mauro Icardi ve Floranus'un kendi kalesine attığı gollerle geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise Luiz Adriano kaydetti.



İlk yarı golsüz tamamlandı



İlk yarıda iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise goller peş peşe geldi.



Icardi takımını öne geçirdi



Mücadelenin 49. dakikasında Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Mauro Icardi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçti.



Antalyaspor eşitliği sağladı



Bu golden 6 dakika sonra Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Luiz Adriano iyi yükseldi. Düzgün bit kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



Antalyaspor kendi ağlarını buldu



Maçın 58. dakikasında ise Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray, bu golle yeniden öne geçti.



Galatasaray 45 puana yükseldi



Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Galatasaray 3 puanın sahibi oldu. Süper Lig'de üst üste 9. maçını kazanan Galatasaray, 45 puana yükselerek liderliğine devam etti. 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 18 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.