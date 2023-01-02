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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar kararı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar için de karar verildi.

Ekleme: 2.01.2023 - 13:36 Güncelleme: 2.01.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17'nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Kadir Sağlam, Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasında Zorbay Küçük ve Trabzonspor-Giresunspor müsabakasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

UZUN SÜRENİN ARDINDAN

Yasin Kol, 8 Ekim'deki İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçı sonrası ilk kez bir Süper Lig maçında hakem olarak görev aldı.

3 HAFTA SONRA

Fenerbahçe - Sivasspor maçından sonra 3 hafta görev verilmeyen Hüseyin Göçek ise Ümraniyespor - Hatayspor mücadelesine atandı.

ERKAN ÖZDAMAR KARARI

Sivasspor-Galatasaray maçında düdük çalan hakem Erkan Özdamar için de karar verildi. Erkan Özdamar'a bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şu şekilde:

Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Galatasaray-Ankaragücü: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Giresunspor: Ali Palabıyık
Ümraniyespor-Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol
Kayserispor-Karagümrük: Suat Arslanboğa
Konyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
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