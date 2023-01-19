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Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! Kanarya, Çaykur Rizespor'u evinde ağırlıyor...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ekleme: 19.01.2023 - 19:38 Güncelleme: 19.01.2023 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! Kanarya, Çaykur Rizespor'u evinde ağırlıyor...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.

ÇAYKUR RİZESPOR:

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! Kanarya, Çaykur Rizespor'u evinde ağırlıyor...

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.

ARDA'NIN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! Kanarya, Çaykur Rizespor'u evinde ağırlıyor...

PERES SÜRE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, yarın oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.
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