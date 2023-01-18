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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde! Ümraniyespor son anlarda yıkıldı...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda HangiKredi Ümraniyspor'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırırken, maçın büyük çoğunluğunu önde geçieren ev sahibi takım turnuvaya veda etti. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 18.01.2023 - 23:50 Güncelleme: 18.01.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kupasında son 16 turuna kalmayı başaran Ümraniyespor, evinde son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u ağırladı.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde! Ümraniyespor son anlarda yıkıldı...

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, mücadelenin 12. dakikasında Umut Nayir'le bulduğu golle maçı 1-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Maçın normal süresinin uzatma dakikalarında Trabzonspor'da sahneye çıkan Vitor Hugo, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde! Ümraniyespor son anlarda yıkıldı...

İlk uzatma devresinin 10. dakikasında Maxi Gomez'e yapılan faul sonrası penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Bakasetas, topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın 104. dakikasında Fırtına'nın yıldız ismi Yusuf Yazıcı sahneye çıktı ve attığı golle takımını öne geçirdi.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde! Ümraniyespor son anlarda yıkıldı...

Uzatma devresinin ikinci yarısının 111. dakikasında 2. kez penaltı kazanan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Gol yağmuruna devam eden bordo mavili ekip 114. dakikada Maxi Gomez'in attığı golle durumu 4-1'e getirdi.
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