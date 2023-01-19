Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



20. haftada maçların programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:



Yarın



20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol



21 Ocak Cumartesi



16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman



19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan



22 Ocak Pazar



13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın



16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan



16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan



19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler



23 Ocak Pazartesi



20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan



20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen