IFAB'dan yeni VAR kararı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin aldığı VAR kararlarının açıklanacağı kararlaştırıldı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.
Kadınlar Dünya Kupası'nda da uygulanacak
Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın, Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.
IFAB'den yeni VAR kararı
Saatin durdurulması fikrine karşı çıkıldı. IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.
Kadınlar Dünya Kupası'nda da uygulanacak
Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın, Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.
IFAB'den yeni VAR kararı
Saatin durdurulması fikrine karşı çıkıldı. IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.