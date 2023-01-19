  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

IFAB'dan yeni VAR kararı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin aldığı VAR kararlarının açıklanacağı kararlaştırıldı.

IFAB'dan yeni VAR kararı
Ekleme: 19.01.2023 - 09:50 Güncelleme: 19.01.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda da uygulanacak

Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı uygulamanın, Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor.

IFAB'den yeni VAR kararı

Saatin durdurulması fikrine karşı çıkıldı. IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.

IFAB'dan yeni VAR kararı
FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti! Dink’i Emniyet ve TSK’yı dizayn etmek için ‘araç’ olarak kullandılar
Gözler Merkez Bankası'nda: Bugün açıklanacak
ABD'de kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan: Altılı masaya adaylık için dilekçe yazacağım
Cumhuriyetçilerin anketine göre Trump en kuvvetli rakibini geride bıraktı...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Gaziantep'te konuştu: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
Stoltenberg, Ukrayna'ya acil olarak daha fazla silah sağlanması çağrısında bulundu!
Bakan Nebati ASO heyeti ile bir araya geldi! Dikkat çeken istihdam mesajı...
CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma
Yunanistan'a kaçmayan çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı!
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi!
Lavrov'dan Batı'ya Hitler benzetmesi...
Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Ahmet Türk: 6'lı masa Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsın
PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' desteği: Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak
19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...