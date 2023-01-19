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Fenerbahçe 89'da attı, çeyrek finale yürüdü!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Son anlara kadar eşitlikle girilen maçta Fenerbahçe, 89. dakikada Enner Valencia ile bulduğu golle 2-1 kazandı ve çeyrek finale çıktı.

Ekleme: 19.01.2023 - 22:37 Güncelleme: 19.01.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde önemli rotasyona gitti.

Portekizli teknik adam, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 8 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, Samet Akaydın ve Attila Szalai dışındaki tüm futbolcuları değiştirdi.

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Emre Mor yedekler arasında yer alırken, Ezgjan Alioski ile Miguel Crespo kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi, Arda Güler ve Joshua King ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 gün sonra ilk 11'de forma giydi. Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 17 yaşındaki yıldız isim Arda Güler ise, 78 gün sonra ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe, 17. dakikada Arda Güler'in muhteşem asisti ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan çizgiye inen Arda Güler, ceza sahası önüne doğru yerden harika çevirdi, Zajc ise golünü attı.

Çaykur Rizespor ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu ile 1-1'i yakaladı. İlk yarı eşitlikla sona erdi.

Fenerbahçe'ye 2-1'lik galibiyeti getiren gol ise Enner Valencia ile geldi. Oyuna 65. dakikada Arda Güler'in yerine giren Emre Mor'un ortasında Enner Valencia kafayla golünü attı ve sarı lacivertliler 89. dakikada öne geçti.

2-1 kazanan Fenerbahçe çeyrek final biletini aldı.
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