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Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda boyun eğdi...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren zorlu mücadelede çeyrek finalisti penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında Ankaragücü, Beşiktaş'ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ekleme: 18.01.2023 - 20:46 Güncelleme: 18.01.2023 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk etti. Nefesleri kesen mücadelenin 90 dakikası 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gitti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, 12. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İlk golden sonra Beşiktaş yarı sahasında birçok pozisyona giren ev sahibi ekip, bu pozisyonları değerlendiremedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda boyun eğdi...

İkinci yarıda kendine gelen Beşiktaş, maçta ipleri eline aldı. Üst üste fırsatlar yakalayan siyah-beyazlılar, aradığı golü 77. dakikada buldu.

Oyuna sonradan giren Cenk Tosun, 77. dakikada attığı golle maça beraberliği getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda boyun eğdi...

Uzatma dakikalarında iki takımın yorgunluğu da sahaya yansırken gol sesi çıkmadı ve maç bu kez penaltı atışlarına kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltı atışlarının ardından 5-3'lük skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi.

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