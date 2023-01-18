Trabzonspor, Ümraniyespor ile karşılaşacak...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, bugün HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele, A Spor'dan yayımlanacak.



Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.



11'LER:



Ümraniyespor: Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut



Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamšík, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok



Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.



Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.



108 gündür deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.



Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.



