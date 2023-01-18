Mauro Icardi'yi Newell's Old Boys istiyor

Galatasaray, PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun çaba sarf ederken yıldız futbolcunun 6.7 milyon euro maaş isteği ise sarı-kırmızılıları bonservisten daha fazla düşündürüyor.Fransız ekibini bir şekilde ikna etmeyi uman Galatasaray, Icardi'nin maaşında indirime gitmesini (4.5 milyon euro) beklerken oyuncuya Arjantin'den talip çıktı. Ülkesinin takımlarından olan Newell's Old Boys, Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçerken Arjantinli taraftarlardan da sosyal medyada büyük bir operasyon başlatıldı.Icardi'nin hesaplarını abluka altına alan Arjantinliler, oyuncuya büyük bir baskı oluşturuyor.Mauro Icardi bir Newell's Old Boys taraftarı ve zamanında, bir gün Arjantin liginde oynamayı istediğini söylemişti. Kulüp bu yüzden, yıldız futbolcunun bu transferde ücretlerinde azalma sağlayabileceğini ve indirime gidebileceğini ümit ediyor. Bu şekilde bu transferin gerçekleşebileceğine inanıyor.