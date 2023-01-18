Dün transfer olmuştu! Bugün ayrılığı duyurdular

Gençlerbirliği, dün kadrosuna kattığını açıkladığı Rodin Cem Deprem'in sözleşmesinin bugün feshedildiğini açıkladı.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 'Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız.' ifadeleri kullanıldı.