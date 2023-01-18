Ankaragücü-Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'yle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Sarper Barış Saka görev alacak. Ankaragücü - Beşiktaş maçı 17.45'te başlayacak.



İLK 11'LER



ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.



BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka



ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK



Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.



HAKEM: Sarper Barış Saka

STAT: Eryaman

SAAT: 17.45

YAYIN: A Spor