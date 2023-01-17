Ziraat Türkiye Kupası'da Galatsaray çeyrek finalde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.



Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.



Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek sayısı ise 67. dakikada Cavaleiro'dan geldi.



Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Geçen sezon Spor Toto Süper Lig 'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.



Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray çeyrek final biletini kaptı.