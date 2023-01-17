Spor Toto Süper Lig ekibi Ümraniyespor, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'da forma giyen Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Kulübümüz, Eyüpspor takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.'

