Sivasspor, kupada çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası Son 16 turunda Süper Lig ekibi Sivasspor ile 2. Lig takımı Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumunda yaşanan zemin problemi nedeniyle Kayseri'de oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Sivasspor oldu.Kupada çeyrek finale yükselmeyi başaran Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri; 38 ve 74. dakikalarda Hakan Arslan, 84. dakikada Clinton N'Jie attı.Sivasspor çeyrek finalde3 maçın ardından galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip bu sonucun ardından adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.