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Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak olan zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 17.01.2023 - 19:51 Güncelleme: 17.01.2023 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Eduardo.

GALATASARAY: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

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