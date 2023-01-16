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Konyaspor'da İlhan Palut şoku! Resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. İlhan Palut, Konyaspor'un başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Ekleme: 16.01.2023 - 16:25 Güncelleme: 16.01.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la karşılaşan ve 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1 mağlup ayrılan Konyaspor'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Ligde 7. sırada yer alan Konyaspor'da yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. İlhan Palut, Konyaspor'un başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Konyaspor'a 9 Şubat 2021'de 1.5 yıllık imza atan İlhan Palut, takımı geçen yıl üçüncülüğe taşımıştı.
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