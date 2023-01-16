Galatasaray transferi açıkladı! 1. Lig'e kiralık gitti

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.



Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.