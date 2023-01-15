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Gergin maçta kazanan Fenerbahçe Beko...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Ekleme: 15.01.2023 - 18:22 Güncelleme: 15.01.2023 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
İlk yarı 43-58 Dimitris Itoudis'in öğrencilerinin üstünlüğü ile geçildi. Son çeyreğe girilirken de tabelada 60-80 Fenerbahçe Beko üstünlüğü vardı.

Maçın bitimine 3:25 kala kötü tezahüratlar nedeni ile ikinci anons yapıldı. Maçın sonuna 2 dakika kala Meliha Mahmutoğlu'na yönelik tezahüratlar devam ederken; Melih Mahmutoğlu maçın hakemi Zafer Yılmaz'ın giderek anons gelmeden devam edebileceği yönünde yaklaşımda bulundu.

Son çeyrekte aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 84-100 kazandı.

Mücadelenin ardından Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas arasında tansiyon yükseldi. Sahaya atılan maddeler nedeniyle Fenerbahçe Beko, soyunma odasına polis kalkanları eşliğinde gitti. Soyunma odası koridorlarında da yüksek tansiyon ve hareketlilik devam etti. Frutti Extra Bursaspor oyuncuları tekrar salona döndü ve tribünleri alkışlayarak sakinleştirdi.

Fenerbahçe Beko adına Scottie Wilbekin 17 sayı 2 ribaund 5 asist, Nigel Hayes 17 sayı 3 ribaund 3 asist ile oynadı. Frutti Extra Bursaspor takımında Onuralp Bitim 17 sayı 2 ribaund 4 asist, Zach Auguste 14 sayı 5 ribaund 2 asist üretti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 15. maçında 13. galibiyetini alırken; Frutti Extra Bursaspor 10 galibiyette kaldı.

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