  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Sarı lacivertli ekip, lider Galasaray'la olan puan farkını azaltmak isterken, Güneydoğu Anadolu ekibi 12 hafta sonra galip gelmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 15.01.2023 - 18:09 Güncelleme: 15.01.2023 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

GAZİANTEP FK'DA SON 13 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. KARŞILAŞMA

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, sarı-lacivertliler ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

Süper Lig'de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi.

2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu.

Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi.

Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanmayı başardı.

İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor.

Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı ise bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor.
Başkan Erdoğan'dan altılı masaya 'imza yetkisi' eleştirisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te PKK rezaletine tepki: Duruma el koymazlarsa münasebetlerimizi çok daha gerebilir
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz
Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
Destici'den savunma sanayiine destek: Alkışlamayanı sorgulamak gerekiyor
Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla belediye işçileri arasında arbede
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
HDP, DEVA Partisi'yle ittifakı doğruladı
Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Karadeniz gazı iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu