Fenerbahçe, Gaziantep'te Enner Valencia'nın golleriyle güldü: 1-2

Süper Lig'de Gaziantep FK'nın konuğu olan Fenerbahçe, 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından yaralarını duraklamada sardı. Enner Valencia'nın gecesinde sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'in konuğu oldu.



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.



Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.



Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Derbide konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, Antep'te duraklamalarda güldü. Sarı-lacivertliler son anlarda gelen golle 2-1 kazanarak İstanbul'a 3 puanla döndü.



Valencia varsa sorun yok

Dünya Kupası arasının ardından ilk kez 11'de yer alan Enner Valencia, 8. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken Gaziantep ikinci yarının başında beraberliği buldu. 55. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle skor 1-1'e geldi. Gaziantep'teki ikinci sezonunu geçiren Kitsiou ilk gol sevincini Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.



Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sahne yeniden Enner Valencia'nındı. Ekvadorlu golcü attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve mücadele bu şekilde sona erdi.



Gaziantep 10 kişi kaldı

Maçın son bölümlerinde Gaziantep sahada 10 kişi kaldı. 59. dakikada sarı kart gören Angelo Sagal, 70. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Gaziantep kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.



90 dakikanın sonunda Gaziantep'ten 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı. Puanını 38'e yükselten Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.



Enner Valencia gollerle döndü

Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Valencia, turnuva sonrası sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu ve golleriyle takımını sırtladı.



Bu sezon 15 maçta 15 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız kariyerinin en golcü sezonlarından birini geçiriyor.