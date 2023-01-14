Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i sahasında konuk ediyor.
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka