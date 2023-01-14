Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 19. hafta ile devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Başakşehir, hakem Ali Şansalan yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.



Mücadele Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'un galibiyet golü Anastasios Bakasetas'tan geldi.



Galibiyet golünü Bakasetas attı



Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza alanında topu önünde bulan Anastasios Bakasetas sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Volkan'ın hatası sonrası top ağlarla buluştu. Maçın kalan kısmında iki takım pozisyonlara girsede golü bulamadı ve Trabzonspor tek golle üç puanın sahibi oldu.



Trabzonspor 32 puana yükseldi



Alanyaspor mağlubiyetinin ardından maç kazanan Trabzonspor 32 puana yükselirken, 4 maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 34 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor, evinde İstanbulspor’la karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa’ya konuk olacak.