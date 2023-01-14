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FIFA, Galatasaray'a transfer yasağı getirdi!

FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını Torrent, Babel, Feghouli, Omar Elabdellaoui'ye borcunu ödemediği gerekçesiyle geçici olarak kapattı.

Ekleme: 14.01.2023 - 13:10 Güncelleme: 14.01.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de ilk yarıyı 8 maçta 8 galibiyetle 42 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Ancak bunun önünde bir engel bulunuyor: FIFA.

FIFA transfer tahtasını kapattı

SABAH'ın haberine göre, FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hakedişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı.

Galatasaray'ı şikayet eden isimler

Galatasaray'ı alacakları için dava eden isimlerse şöyle: Geçen sezon Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent, futbolcular Ryan Babel, Sofien Feghouli, Omar Elabdellaoui.

Feghouli: Galatasaray ekonomik sorun yaşamıyor

Cezayirli Sofien Feghouli, Radyospor'da katıldığı programda Galatasaray'ın yazın yaptığı transferlerle ekonomik sorun yaşamadığını gördüğü için FIFA'ya gittiğini açıklamıştı.

'Dursun Özbek ile defalarca görüştüm'

Feghouli şöyle konuşmuştu:

''Ben alacağımı tahsil edebilmek adına defalarca girişimde bulundum. Son olarak Dursun Özbek ile bir çözüm bulmaya çalıştım. Ancak hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine ben de avukatıma alacaklarımı tahsil etmesi yönünde direktif verdim.'

Galatasaray'ın borçları

Domenec Torrent ve 4 yardımcısı Galatasaray'dan 2.1 milyon Euro istiyor. Sofiane Feghouli'nin toplam 1,6 milyon euro, Ryan Babel'in ise 1.3 milyon euro alacağı bulunuyor. Omar Elabdellaoui'nin isteğiyse 1 milyon 400 bin Euro.

Faiz de istiyorlar

Oyuncular alacaklarının yanı sıra maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet ettiler. Ayrıca alacaklarına yüzde 10 faiz işletilmesini de istediler.

Galatasaray borçları kapatacak

Transfer tahtasının kapanmasının ardından Galatasaray yönetimi çalışmalara başladı. Hafta içinde borçların kapatılacağı öğrenildi. Yasağın kalkmasının ardından Sivassporlu Uğur Çiftçi transferi açıklanacak.
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