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Beşiktaş, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Josef'in son dakikada attığı golle Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ekleme: 14.01.2023 - 18:35 Güncelleme: 14.01.2023 - 18:36 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’in 19. haftası ile devam ediyor. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın son dakikada attığı golle 2-1 sona erdi. Konyaspor'un tek golü maçın 1. dakikasında Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle geldi. Beşiktaş'ın golleri ise 67. dakikada Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef'in ayağından geldi.

Konyaspor ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın 1. dakikasında Valentin Rosier'in geri pasında kaleci Mert Günok topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Bu golle Konyaspor 1-0 öne geçmeyi başardı.

Maçın ikinci yarısında Gedson'un topuk pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk'in yerden vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ceza alanında topla buluşan Josef sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar 32 puana yükseldi

Süper Lig’de üst üste 3. maçını da kazanan Beşiktaş, Konyaspor galibiyetiyle 32 puana yükseldi. Süper Lig’de 7 maç aradan sonra mağlup olan Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü’nü konuk edecek. Beşiktaş ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
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