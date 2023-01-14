Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.



İŞTE İLK 11'LER



Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf



Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.