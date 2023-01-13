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Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, daha önceden anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile resmi sözleşmeye imza attı.

Ekleme: 13.01.2023 - 16:32 Güncelleme: 13.01.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına geçti. Vural, resmi sözleşmeye imza atmadan önce takımla birlikte idmanlarda yer alıyordu. 70 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak BB Erzurum'da görev yapmıştı.

"Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır"

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, küme düşme hattında

18 haftası geride kalan 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, aldığı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı. Sarı-kırmızılılar küme düşme hattında 16. sırada yer alıyor.

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