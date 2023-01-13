Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci hakkında kötü haber geldi.



Kurul, Galatasaray maçının 84. dakikasında Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının onandığını açıkladı.



Lig ve kupa maçlarını kaçıracak

Milli futbolcu, bu karar sonrasında ligin 19. haftasındaki Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.



İşte yapılan açıklama:

'Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.'



