Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı.
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci hakkında kötü haber geldi.
Kurul, Galatasaray maçının 84. dakikasında Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının onandığını açıkladı.
Lig ve kupa maçlarını kaçıracak
Milli futbolcu, bu karar sonrasında ligin 19. haftasındaki Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.
İşte yapılan açıklama:
'Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.'
Kurul, Galatasaray maçının 84. dakikasında Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının onandığını açıkladı.
Lig ve kupa maçlarını kaçıracak
Milli futbolcu, bu karar sonrasında ligin 19. haftasındaki Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.
İşte yapılan açıklama:
'Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.'