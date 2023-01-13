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Lider Galatasaray, evinde seriyi sürdürmek istiyor! Hatayspor maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligdeki son 7 maçını kazanan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Mertens ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Ross, maçta forma giyemeyecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 13.01.2023 - 19:56 Güncelleme: 13.01.2023 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.

HATAYSPOR: Erce, Adekugbe, Recep Burak, Onur, Kamil Ahmet, Aabid, Boudjema Riberio, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
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