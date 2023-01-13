Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan, evinde Hatayspor’u 4 golle yendi…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor’u ağırladı. Maçın başından sonuna kadar oldukça rahat bir karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda attığı 3 golle Hatayspor’un fişini erken çekti. İkinci yarıda da Bafetimbi Gomis’in golüyle farkı 4 yapan Aslan, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı son hız devam ediyor. Son haftaların formda takımı Galatasaray, 19. hafta maçında evinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u ağırladı.Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Galatasaray, ligde puanını 42 yaparak ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Hatayspor ise 17 puanla 16. sırada kaldı.Hatayspor maçına hızlı başlayan Aslan, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını sürdüren Aslan, farkı açan golleri ilk yarının sonunda buldu.Sarı-kırmızılıların İspanyol yıldızı Juan Mata, 45+4 ve 45+6'da attığı iki golle skoru 3-0 yaptı ve Hatayspor'un fişini ilk yarıda çekti.İkinci yarıda da oyunun kontrolü yine Galatasaray'daydı. Okan Buruk öğrencileri, rahat bir oyun sergilediği karşılaşmada Bafetimbi Gomis'in golüyle 4-0 galip ayrıldı.Oyuna sonradan giren sezonun yıldız ismi Gomis, 77'de attığı golle mücadelenin sonucunu belirledi.Bu sonuçla Aslan, Süper Lig'in ilk devresini 42 puanla lider tamamladı. Galatasaray, önümüzdeki hafta Antalyaspor'u Nef Stadı'nda ağırlayacak.