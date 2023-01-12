  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri

19. haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

Ekleme: 12.01.2023 - 13:57 Güncelleme: 12.01.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek.

Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

17.00 Kayserispor - Sivasspor - Arda Kardeşler

20.00 Galatasaray - Hatayspor - Kadir Sağlam

14 Ocak Cumartesi

13.30 Antalyuaspor - Giresunspor - Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü - Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Beşiktaş - Abdulkadir Bitigen

19.00 Trabzonspor - Başakşehir - Ali Şansalan

15 Ocak Pazar

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor - Ali Palabıyık

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - Çağdaş Altay

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - Mustafa Kürşat Filiz
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

Drone ile yaptığı çekimde fark edip yüzlerce kişinin hayatını kurtardı

29 yaşındaki Hüseyin kırık dişi yüzünden dil kanseri oldu

29 yaşındaki Hüseyin kırık dişi yüzünden dil kanseri oldu

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Zayıflamak için internetten aldığı ilaç hayatını kabusa çevirdi! 400 kiloya yaklaştı .

Zayıflamak için internetten aldığı ilaç hayatını kabusa çevirdi! 400 kiloya yaklaştı .