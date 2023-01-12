Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri

19. haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek.



Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:



13 Ocak Cuma



17.00 Kayserispor - Sivasspor - Arda Kardeşler



20.00 Galatasaray - Hatayspor - Kadir Sağlam



14 Ocak Cumartesi



13.30 Antalyuaspor - Giresunspor - Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü - Burak Şeker



16.00 Konyaspor - Beşiktaş - Abdulkadir Bitigen



19.00 Trabzonspor - Başakşehir - Ali Şansalan



15 Ocak Pazar



13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor - Ali Palabıyık



16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - Çağdaş Altay



19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - Mustafa Kürşat Filiz