Süper Lig'de 19'uncu haftanın hakemleri
19. haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek.
Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
17.00 Kayserispor - Sivasspor - Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray - Hatayspor - Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyuaspor - Giresunspor - Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü - Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Beşiktaş - Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor - Başakşehir - Ali Şansalan
15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor - Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - Mustafa Kürşat Filiz
Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
17.00 Kayserispor - Sivasspor - Arda Kardeşler
20.00 Galatasaray - Hatayspor - Kadir Sağlam
14 Ocak Cumartesi
13.30 Antalyuaspor - Giresunspor - Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü - Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Beşiktaş - Abdulkadir Bitigen
19.00 Trabzonspor - Başakşehir - Ali Şansalan
15 Ocak Pazar
13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor - Ali Palabıyık
16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - Çağdaş Altay
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe - Mustafa Kürşat Filiz