Beşiktaş'ta transfer kararı! Wout Weghorst İstanbul'dan ayrlıyor...

Manchester United'ın cuma gününe kadar transfer tamamlanması isteği sonrası yönetimle görüşen Wout Weghorst, siyah-beyazlı kulübü ikna etti ve Hollandalı yıldız İstanbul'dan ayrılıyor. Weghorst'un transferi sonrası Beşiktaş'ın kazanacağı ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta taraftarı üzen Wout Weghorst transferinde sona gelindi. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftara duygusal bir veda yapan Hollandalı yıldız Premier Lig'e geri döndü.



WEGHORST YÖNETİMİ İKNA ETTİ VE İSTANBUL'DAN AYRILIYOR



Manchester United'ın cuma gününe kadar transfer tamamlanması isteği sonrası yönetimle görüşen Wout Weghorst, siyah-beyazlı kulübü ikna etti. Hollandalı futbolcunun kiralık sözleşmesi feshediliyor. Weghorst ardından İngiltere'ye giderek Manchester United'a imza atacak.



BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO KAZANDI



Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın isteğiyle Wout Weghorst'u dahil etmek için Beşiktaş ile 3 milyon Euro'ya anlaştı.



Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sunan Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.



BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI



Beşiktaş, eski futbolcusu olan Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar için görüşmelere başladı. Golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istiyor.



ABOUBAKAR YÖNETİMİ İKİYE BÖLDÜ



Beşiktaş'ta Weghorst'un yerine gelmesi beklenen Aboubakar için de yönetim ikiye bölündü. Beşiktaş yönetiminde bir kesim "Aboubakar bizi yarı yolda bıraktı, almayalım" yorumunu yaparken, diğer kesim, "O sezon geride kaldı. Weghorst'un da gideceğini düşünürsek ligi ve Beşiktaş'ı iyi bilen onun gibi iyi bir golcüye ihtiyacımız var" tezini savunuyor.



Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski Hollandalı milli futbolcu Wesley Sneijder, vatandaşı Wout Weghorst için sert ifadeler kullandı. Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a göre bir santrfor olmadığını söylerken sözleriyle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.



"O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de onun gibi 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı, bu gerçekten doğru olamaz."