Ali Koç ve Jorge Jesus'tan derbi zirvesi

Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin etkileri sürüyor.Camiada karamsar bir hava hakim olurken Başkan Ali Koç da Samandıra'ya giderek Jorge Jesus'la bir görüşme gerçekleştirdi. Derbi öncesinde de prim verilmesine karşı çıkan Portekizli çalıştırıcıya Galatasaray maçının önemini anlatmaya çalışan Koç, Jesus'un sıradan bir maç söylemleriyle hayal kırıklığı yaşadı.Ali Koç'un, derbi öncesinde takımı iyi motive etmediğini düşündüğü Jesus'a 'Galatasaray maçını nasıl sıradan bir maç olarak görürsün hocam? Bu maçın camia için önemi büyük. Taraftara kendimizi affettirmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Jesus'un da Instagram hesabından 'Eşsiz bir atmosferde taraftarımıza hak ettikleri zaferi yaşatamadık. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz.' paylaşımında bulunması dikkat çekti.