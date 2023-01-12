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Ali Koç ve Jorge Jesus'tan derbi zirvesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımı derbiye sıradan bir maç olarak hazırlaması, Ali Koç'un moralini bozdu. Alınan 3-0'lık hezimet sonrası Başkan Koç, Samandıra'ya gitti.

Ali Koç ve Jorge Jesus'tan derbi zirvesi
Ekleme: 12.01.2023 - 12:59 Güncelleme: 12.01.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin etkileri sürüyor.

Camiada karamsar bir hava hakim olurken Başkan Ali Koç da Samandıra'ya giderek Jorge Jesus'la bir görüşme gerçekleştirdi. Derbi öncesinde de prim verilmesine karşı çıkan Portekizli çalıştırıcıya Galatasaray maçının önemini anlatmaya çalışan Koç, Jesus'un sıradan bir maç söylemleriyle hayal kırıklığı yaşadı.

'Nasıl Galatasaray maçını sıradan bir maç olarak görürsün?'

Ali Koç'un, derbi öncesinde takımı iyi motive etmediğini düşündüğü Jesus'a 'Galatasaray maçını nasıl sıradan bir maç olarak görürsün hocam? Bu maçın camia için önemi büyük. Taraftara kendimizi affettirmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Jesus'un da Instagram hesabından 'Eşsiz bir atmosferde taraftarımıza hak ettikleri zaferi yaşatamadık. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz.' paylaşımında bulunması dikkat çekti.

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