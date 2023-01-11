Galatasaray'da Icardi'nin parası hazır

Galatasaray, bu sezon saha içerisinde harika bir performans sergileyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız için 10 milyon euro bütçe ayırdı.

Fenerbahçe derbisine 1 gol ve 1 asistle damgasını vuran Mauro Icardi, taraftarların gönlüne girdi. Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan Icardi, sahada kaldığı 474 dakikaya 5 gol ve 4 asist sığdırdı. Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.



Galatasaray Icardi için masaya oturacak



Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Icardi için PSG sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. 29 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibine vergiyle birlikte 10 milyon eurodan fazla yıllık maliyeti söz konusu



PSG 13 milyon euro bekliyor



PSG'nin belirlediği bonservis rakamının 13 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Kiralık oyuncuları Mustafa Muhammed ve Morutan'dan 10 milyon euro gelir bekleyen Galatasaray, bu parayı İcardi'ye ödemeye hazır.