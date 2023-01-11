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Ahmet Çalık ölüm yıl dönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl 11 Ocak’ta Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Ahmet Çalık, ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı.

Ekleme: 11.01.2023 - 10:14 Güncelleme: 11.01.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Geçirdiği trafik kazası sonucunu hayatını genç yaşta kaybeden Ahmet Çalık’ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti.

Vefatıyla ailesi başta olmak üzere tüm spor dünyasını yıkan ve acısı hala taze olan Ahmet Çalık, ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesine karşın unutulmadı. Ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak olan Ahmet Çalık için mezarı başında da anma töreni düzenlenecek. Eski takımlarından duygusal paylaşım Çalık'ın formasını giydiği son takım olan Konyaspor da "Çok özledik" notunu paylaşarak merhum futbolcu için hazırlanılan bir video paylaştı.

Sarı-kırmızılılar ise paylaştığı videoda,

Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. O kahreden kaza, 11 Ocak 2022 Salı günü saat 09.00 sıralarında meydana gelmişti. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmişti. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Ahmet Çalık ölüm yıl dönümünde anıldı

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