  • USD: 18,75 - 18,79
  • EURO: 20,03 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samet Akaydın'ın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Samet Akaydın'ın menajeri, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla resmi görüşmelere başladı.

Ekleme: 10.01.2023 - 12:29 Güncelleme: 10.01.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin, bir süredir istediği Samet Akaydın konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Montella'nın 'Samet önümüzdeki maçta olmayacak.' demesinin ardından ayyuka çıkan transferde bir gelişme daha yaşandı. 28 yaşındaki savunmacının temsilcileri, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla resmi sözleşme görüşmelerine başladı.

17 maçta 2 gol

Deneyimli stoperin, kısa süre içerisinde kendisini Fenerbahçeli yapacak olan kontratı imzalaması bekleniyor. Samet, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Bakan Bilgin açıkladı! Geçici işçiye kadro
Murat Kurum: Konut fırsatçılarına yönelik komisyon kuruyoruz
Bakan Koca'dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi girişi olmadı
CHP'den AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna ret
Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız
Memleket Partisi CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek isim aranıyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
TBMM'nin en genç milletvekiline taciz: Korkuyorum!
Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını övdü
ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında
Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...
Papa Franciscus’dan Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına övgü...
ABD'den 'Bolsonaro' açıklaması: Brezilya'dan resmi talep gelmedi!
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar...
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test!
Brezilya’da Bolsonaro destekçisi 1200 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi...
2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

Türk bilim insanlarından çığır açacak buluş: İlk kez kullanılacak 30 dakikada tespit edecek

Türk bilim insanlarından çığır açacak buluş: İlk kez kullanılacak 30 dakikada tespit edecek

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor