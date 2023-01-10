Samet Akaydın'ın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Samet Akaydın'ın menajeri, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin, bir süredir istediği Samet Akaydın konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi.



Geçtiğimiz gün Montella'nın 'Samet önümüzdeki maçta olmayacak.' demesinin ardından ayyuka çıkan transferde bir gelişme daha yaşandı. 28 yaşındaki savunmacının temsilcileri, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla resmi sözleşme görüşmelerine başladı.



17 maçta 2 gol



Deneyimli stoperin, kısa süre içerisinde kendisini Fenerbahçeli yapacak olan kontratı imzalaması bekleniyor. Samet, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

