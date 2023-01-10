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Galatasaray Nef evinde mağlup oldu...

Galatasaray Nef, seyircisi önünde Yukatel Merkezefendi'ye 100-83 yenildi ve sezonun 7. mağlubiyetini yaşadı.

Ekleme: 10.01.2023 - 00:23 Güncelleme: 10.01.2023 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın kapanış maçında Galatasaray Nef, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 100-83 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen ilk çeyrekte üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Konuk takım, son 1,5 dakikasını iyi oynadığı periyodu 26-20 üstün tamamladı.

İlk periyodun sonuyla ikinci çeyreğin başında toplam 14-0'lık seri yakalayan Denizli temsilcisi, 13. dakikada farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Kalan bölümde Galatasaray farkı eritmeye çalışsa da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, devre arasına 48-42 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren misafir takım, 26. dakikada 15 sayılık (47-62) fark yakaladı. Periyot sonuna kadar farkı koruyan Merkezefendi Belediyesi Basket, çeyreği 16 sayı farkla 72-56 önde geçti.

Son periyoda 5-0'lık seriyle giren Denizli ekibi, 36. dakikanın başında farkı 23 sayıya (61-84) taşıdı. Kalan bölümda üstünlüğünü koruyan Merkezefendi Belediyesi Basket, sahada 100-83 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Nef ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Merkezefendi Belediyesi Basket 7. galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın 83 sayısı 5 farklı oyuncudan gelirken, Caloiaro 20, Ennis 19, Göksenin Köksal 18, McGee 17, Sadık Emir Kabaca 9 sayı kaydetti.

Süre bulan 8 oyuncusunun da skor ürettiği, 5'inin de çift haneye ulaştığı konuk takımda ise Heidegger 27 sayıyla maçın en skoreri oldu. Rogkavopoulos 15 sayı ve 10 ribaunt, Hamilton ise 14 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da saha kenarından izledi.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

Galatasaray Nef: Bost, Mahir Ağva, Caloiaro 20, Ennis 19, Göksenin Köksal 18, McGee 17, Sadık Emir Kabaca 9, Yunus Emre Sonsırma, Ristic, Muhaymin Mustafa
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 27, Harrison 15, Rogkavopoulos 15, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 14, Arca Tülüoğlu 9, Altan Erol 3, Peterka 12

1. Periyot: 20-26
Devre: 42-48
3. Periyot: 56-72

5 Faulle çıkan: 39.08 Ennis (Galatasaray Nef)
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