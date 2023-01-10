Flaş itiraf: Fenerbahçe'yi seçtiğim için kendime kızgınım

Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Steven Caulker, "Fenerbahçe'ye gitmeyi seçtiğim için kendime çok kızgınım" dedi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Steven Caulker, Türkiye kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye ve transferi hakkında konuşan Caulker, '3 Ocak 2019'da bir deneme için davet edildikten sonra Türkiye'ye gittim. O zamanlar beş aydır takımsızdım ve evimin yanındaki ormanda tek başıma antrenman yapıyordum. Avrupa kulüpleri benim bir bağımlı olduğumla ilgili haberler okudu. Türkiye farklıydı, geçmişim umurlarında değildi. 10 günlük deneme sürecinde kendimi gösterdim ve söylenenler tarih oldu. Kulüp tarihinin en başarılı iki sezonunda Alanyaspor için 85 maça çıktım. İlk 5, bir kupa finali, bir yarı final.' final ve tekrar Avrupa Ligi elemelerinde oynama şansım oldu. Hayat harikaydı, iki yıl üst üste sezonun takımındaydım, ve sahilde bir dairem vardı. İmza attığım gün, menajerimle 2019'a ilk geldiğimizde yapmayı hayal ettiğim gibi 10 dakikalık Türkçe bir röportaj verdim.' dedi.



'Fenerbahçe'ye gitmeyi seçtiğim için kendime kızgınım'



'Vitor Pereira, daha ilk günden beni istemediğine karar verdi. Kiralık gönderilmeden önce 2 ay boyunca beni küçük düşürdü. Fenerbahçe'de geçen 18 ay sancılı geçti. Çoğunu Fenerbahçe'ye gitmeyi seçtiğim için kendime kızarak geçirdim ve sonra net bir şekilde düşünmemekle birlikte, başka bir yerde fırsatlarım varken yazın Türkiye'de kalmak için başka bir yanlış karar daha verdim.



Korkuyor muyum? Evet biraz. 31 yaşındayım, işsizim, üzerimde bir sürü sorumluluk var.'