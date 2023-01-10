Abdullah Avcı geçen sezonu mumla arıyor

2021-22 sezonunu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda yarıştığı her kulvarda hüsran tablosu yaşıyor.Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig 'de de dalgalı bir tablo çiziyor. İç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi bulunan, deplasmanda ise 100 gündür kazanamayan ve son olarak Alanyaspor 'a 5-0'lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordo- mavililer, sancılı bir süreçten geçiyor.Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla zirvede yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.Geride kalan sezonda 17 maçta 34 gol atan ve kalesinde 13 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta 25 gol atarak kalesinde gördüğü 25 golle averajı sıfırladı.Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.Öte yandan Abdullah Avcı da geldiği günden bu yana ilk kez, hem yerel basında hem de taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Başarılı teknik adam, 5-0'lık mağlubiyetin ardından istifa sinyalini şu sözlerle vermişti:“26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı durum sağlıklı değil. Hastalıklı bir durum var, birçok şeyi ekip olarak deniyoruz. Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum.”