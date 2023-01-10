Abdullah Avcı geçen sezonu mumla arıyor
Bu sezon iyi bir performans gösteremeyen Trabzonspor'da geçen sezonki futbol da aranıyor. Bordo mavililer, 17 haftalık periyotta geçtiğimiz sezonun oldukça gerisinde kaldı.
2021-22 sezonunu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda yarıştığı her kulvarda hüsran tablosu yaşıyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig 'de de dalgalı bir tablo çiziyor. İç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi bulunan, deplasmanda ise 100 gündür kazanamayan ve son olarak Alanyaspor 'a 5-0'lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordo- mavililer, sancılı bir süreçten geçiyor.
Averaj sıfırlandı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla zirvede yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.
Geride kalan sezonda 17 maçta 34 gol atan ve kalesinde 13 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta 25 gol atarak kalesinde gördüğü 25 golle averajı sıfırladı.
Geçen sezonun toplam mağlubiyetini geçti
Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.
Öte yandan Abdullah Avcı da geldiği günden bu yana ilk kez, hem yerel basında hem de taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Başarılı teknik adam, 5-0'lık mağlubiyetin ardından istifa sinyalini şu sözlerle vermişti:
“26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı durum sağlıklı değil. Hastalıklı bir durum var, birçok şeyi ekip olarak deniyoruz. Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum.”
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig 'de de dalgalı bir tablo çiziyor. İç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi bulunan, deplasmanda ise 100 gündür kazanamayan ve son olarak Alanyaspor 'a 5-0'lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordo- mavililer, sancılı bir süreçten geçiyor.
Averaj sıfırlandı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla zirvede yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.
Geride kalan sezonda 17 maçta 34 gol atan ve kalesinde 13 gol gören bordo-mavililer, bu sezon ise 17 maçta 25 gol atarak kalesinde gördüğü 25 golle averajı sıfırladı.
Geçen sezonun toplam mağlubiyetini geçti
Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.
Öte yandan Abdullah Avcı da geldiği günden bu yana ilk kez, hem yerel basında hem de taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Başarılı teknik adam, 5-0'lık mağlubiyetin ardından istifa sinyalini şu sözlerle vermişti:
“26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı durum sağlıklı değil. Hastalıklı bir durum var, birçok şeyi ekip olarak deniyoruz. Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum.”