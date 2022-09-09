Fırtına Macaristan'da mağlup! Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne kötü başladı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencavaros'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililerin gollerini yeni transferler Maxi Gomez ve Umut Bozok atarken Ferencvaros'un galibiyet gollerini ise Tokmac Nguen (2) ve Adama Traore kaydetti. Macar ekibinde Eldar Civic, ilk yarıda VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencavaros'a konuk oldu. Bordo-mavililer, karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibine 3-2 mağlup oldu.



Bordo-mavililerin gollerini yeni transferler 39'da Maxi Gomez ve 71'de oyuna sonradan dahil olan Umut Bozok atarken Ferencvaros'un galibiyet gollerini ise 5'te ve 44'de Tokmac Nguen ile 29'da Adama Traore kaydetti. Macar ekibinde Eldar Civic, 16'da VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada gelişen ilk etkili atakta ev sahibi takım golü buldu. Vecsei'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Nguen, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



16. dakikada Larsen'in bileğine basan Frencevaros oyuncusu Civic, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



24. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Dibusz sol direk dibinden yatarak topu güçlükle çıkardı.



25. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Gomez'in şutunda, Dibusz yatarak tehlikeyi önledi.



26. dakikada ceza yayı üzerinden Gomez'in şutunda kaleci Dibusz, sol tarafına yatarak topu kornere çelmeyi başardı.



29. dakikada Frencevaros, ikinci golü buldu. Nguen'in solda yerden pasına hareketlenen Traore, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yanından dokunarak topu filelere gönderdi: 2-0.



39. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bakasetas, orta alandan kaptığı topla ilerleyerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Gomez'e bıraktı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1



43. dakikada Zachariassen'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Hugo, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, penaltı noktasını gösterdi.



44. dakikada Nguen, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin ters köşesinden filelere yolladı: 3-1. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



51. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde uygun durumdaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.



53. dakikada Wingo'nun ceza alanı dışından sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.



59. dakikada Eren Elmalı'nın soldan pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Dibusz topu kontrol etti.



67. dakikada Besic'in pasında ceza alanı içinde topu iyi kontrol eden Traore'nin sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.



71. dakikada Trabzonspor, farkı tekrar 1'e düşürdü. Gomez'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Umut Bozok, yerden vuruşla topu kaleci Dibusz'un solundan filelerle buluşturdu: 3-2.



83. dakikada Gojak'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.



87. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın golü Video Yardımcı Hakem uyarısıyla, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.



MAXI GOMEZ İLK MAÇINA ÇIKTI!



UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olan Trabzonspor'da yeni transfer Maxi Gomez, ilk kez bordo-mavili takım ile başlangıç 11'inde sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna aldığı ancak görev vermediği İspanyol futbolcuyu, bu kez 11'de oynattı. Yeni transferlerden Yusuf Yazıcı, Umut Bozok ve Naci Ünüvar ise maç kadrosunda yer aldılar.



HAMSİK VE UĞURCAN, YEDEK SOYUNDU



Trabzonspor'da sakatlıktan çıkan Marek Hamsik ve Uğurcan Çakır, yedek kulübesinde oturdu. Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi yine genç oyuncu Muhammet Taha Tepe, korudu. Orta alanda Bakasetas, Gbamin, Bardhi görev yaptı. Bordo-mavili takımda kaptan olarak sahaya Abdülkadir Ömür çıktı.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yerine savunmasının sağında Larsen, sol bekte Eren'in yokluğunda Denswil görev yaparken, Hugo 11'de yer bularak stoper olarak forma giydi. Forvette ise Djaniny'in yerine Gomez, görev yaptı.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor taraftarları, Macaristan'da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu, kale arkası tribününden teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları maç öncesi yanlarına çağırarak destek verdi.



BAŞKAN AĞAOĞLU VE YÖNETİCİLER DE MACARİSTAN'A GELDİ



Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi. Macaristan'a gelen Ağaoğlu ve yöneticilerin çoğunluğu protokol tribününde birlikte oturarak karşılaşmayı takip etti.



MAÇ ÖNCESİ SÖZLEŞME



Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo, Kağan Moradaoğlu ve Muhammet Taha Tepe ile yeni sözleşme imzalandı. Ugurcan Çakır'ın sözleşmesi 2027 yılına, Djaniny Semedo'nun ise 2024 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca genç kaleciler Muhammet Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu ile 3'er yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.