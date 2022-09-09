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Ali Şaşal Vural kurtardı, Sivasspor 1 puanla başladı!

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

Ekleme: 9.09.2022 - 00:29 Güncelleme: 9.09.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk etti.

İlk hafta maçında mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta goller; 4. dakikada Peter Olayinka ve 26. dakikada Dia Saba'dan geldi.

Sivasspor'da Keita, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Kaleci Ali Şaşal Vural 90+3'te penaltı vuruşunu kurtararak takımına 1 puan kazandırdı.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Cluj deplasmanına gidecek. Slavia Prag ise aynı haftada sahasında Balkani ile karşılaşacak.

Yeni transferler sahada
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 7 oyuncudan Robin Yalçın, Keita, N'jie ve Dia Saba ilk 11'de forma giydi.

Yeni sezonda Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita'yı renklerine bağlayan Sivasspor'da, N'Jie ve Keita, Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 farklı oyuncuyu tercih etti.

Çalımbay, Murat Paluli, Hakan Arslan ve Charisis'in yerine, Robin Yalçın, Ulvestad ve Dia Saba'ya şans verdi. Murat Paluli ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları nedeniyle kadroda da yer almadıkları öğrenildi. Çekya ekibi Slavia Prag'da ise Hovorka, Boril, Yira Sor ve Jurecka sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Robin Yalçın (xx) (Dk. 80 Caner x), Goutas (xx), Appindangoye (x), Uğur, Njie (xx) (Dk.72 Ahmet Musa x), Ulvestad (xx), Keita (xx), Gradel (xxx), Dia Saba (xxx), James (x) (Dk.19 Yatabare x)

SLAVİA PRAG: Mandous (xx)- Doudera (xx), Ousou (xx) (Dk.63 Schranz x), Kacharaba (xx) (Dk. 46 Tiehi x), Masopust (xx) (Dk 77 Tecl x), Sevcik (xx), Holes (xx), Usor (xx), Traore (xx) (Dk. 46 Provod x), Jurasek (xx) (Dk.46 Ewerton x), Olayinka (xxx)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Keita (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Gradel, Goutas (Demir Grup Sivasspor) Jurasek, Usor, Masopust (Slavia Prag)
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