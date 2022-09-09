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Alanyaspor, Ankaragücü'nü mağlup etti!

Süper Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 87. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra kazandı.

Ekleme: 9.09.2022 - 23:34 Güncelleme: 9.09.2022 - 23:34 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

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65. dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçen Corendon Alanyaspor'a MKE Ankaragücü 69'da Yasin Güreler ile karşılık verdi:1-1 87. dakikada Alanyaspor'da sahneye çıkan Efkan Bekiroğlu maçın skorunu ilan etti: 2-1

GOL: 65. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

GOL: 70. dakikada Ankaragücü beraberlik golünü buldu. MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Yasin Güreler topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

GOL: 87. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nun yaptığı ortaya arka direkte Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Corendon Alanyaspor puanını 8'e çıkarırken henüz galibiyeti olmayan MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Fer), Doumbia (Dk. 82 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 82 Cavaleiro), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 61 Zinadine Ferhat), Eduardo (Dk. 61 Ahmed Hassan)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Diack), Tolga Ciğerci, Ariyibi (Dk. 61 Chatzigiovanis), Moreira (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 61 Emre Kılınç), Sowe
Goller: Dk. 65 Ahmed Hassan, Dk. 87 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 70 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 49 Doumbia, Dk. 52 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
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