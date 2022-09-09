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Beyaz Gazete
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Alanyaspor - Ankaragücü'ne karşı! İlk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Ekleme: 9.09.2022 - 19:33 Güncelleme: 9.09.2022 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ

İLK 11'LER!

ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe

HAKEM: Mert Güzenge
STAT: 20:00
SAAT: Alanya Oba
YAYIN: beIN SPORTS 1
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