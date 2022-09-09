Alanyaspor - Ankaragücü'ne karşı! İlk 11'ler belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ
İLK 11'LER!
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe
HAKEM: Mert Güzenge
STAT: 20:00
SAAT: Alanya Oba
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER!
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe
HAKEM: Mert Güzenge
STAT: 20:00
SAAT: Alanya Oba
YAYIN: beIN SPORTS 1