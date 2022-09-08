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Yeni transfer son dakikada galibiyeti getirdi! Fenerbahçe, evinde Dinamo Kiev’i yıktı…

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubun ilk maçında Dinamo Kiev’i sahasında ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle kapattı. İkinci yarıda tempoyu düşüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev’in golüne engel olamadı. İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi 90+1’de galibiyeti getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 8.09.2022 - 21:45 Güncelleme: 8.09.2022 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe, B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de ağırladı.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan sarı-lacivertli ekip, mücadelenin büyük bir bölümünü üstün oynamayı başardı.

Rakip Dinamo Kiev'in maçın başından sonuna kadar sert oyunu ve zaman geçirme çalışmalarına aldırış etmeyen Fenerbahçe, 36. dakikada Gustavo Henrique ile 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda temposu düşen temsilcimiz, rakip Dinamo Kiev'in 63. dakikada gelen beraberlik golüne engel olamadı.

YENİ TRANSFER GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, 90+2'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Böylelikle Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başlayarak 3 puanı cebine koydu.

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