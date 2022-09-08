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Juan Mata İstanbul'da

Galatasaray, son olarak Manchester United forması giyen yıldız futbolcu Juan Mata'yı İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 34 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalanacak.

Ekleme: 8.09.2022 - 12:11 Güncelleme: 8.09.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı kadrosuna katan Galatasaray, Juan Mata'yı da renklerine bağlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen ve kulübün internet sitesinde de yer alan bildirimde, 'Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolu ile resmi görüşmelere başlanmıştır' denildi.

Mata, bu sabah sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak İngiltere'de Manchester United forması giyiyordu.
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