Galatasaray Icardi transferini açıkladı!

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Icardi'nin kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



