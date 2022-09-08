Fırtına Macaristan'da galibiyet peşinde! İlk 11'ler belli oldu...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.
Son dakika haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.
FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.
FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.