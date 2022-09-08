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Fırtına Macaristan'da galibiyet peşinde! İlk 11'ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almıyor.

Ekleme: 8.09.2022 - 21:32 Güncelleme: 8.09.2022 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberi... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

FERENCVAROS: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

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