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Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde açılışı yapıyor! Dinamo Kiev maçında ilk 11’ler belli oldu…

Süper Lig’de yoluna istikrarlı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk mesaisine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i Kadıköy’de saat 19.45’te başlayacak maçla ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 8.09.2022 - 18:44 Güncelleme: 8.09.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

DINAMO KIEV: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

BATSHUAYİ, SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez mücadele edecek. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti.
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